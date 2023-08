Ahmadou Bamba FALL

Avec une expérience tant en laboratoire de recherche qu'en industrie, j'ai pu intervenir aussi bien sur des études techniques et sectorielles que sur de la caractérisation, de la modélisation ou du dimensionnement notamment sur des installations thermiques. J'ai pu intervenir par exemple sur la simulation des procédés et calculs sur PRO/II et plus particulièrement sur des calculs de débits et pression du système de remplissage de cartouches CO2 pour gazéifier des sodas.

Ma formation m'a de plus conféré des connaissances en qualité et environnement (ISO 9001, ISO 14001) ainsi qu'en dépollution et traitement des déchets.

Je propose mes services en étude de faisabilité, optimisation des procédés, établissement des schémas PID & PFD ainsi quen simulation des procédés (sur les logiciels PRO/II ou ProsimPlus), calcul des pertes de charges, bilan matière et thermique, conduite des procédés, proposition de nouveaux outils, dimensionnement d'équipements, assistance technique, etc.

Disponible immédiatement, totalement mobile et capable d'intervenir aussi bien sur de la chimie que sur de la conception et du génie des procédés, je me tiens à votre disposition pour toute question.



Mes compétences :

Génie des Procédés, Génie Chimique

Modélisation et simulation des procédés

Gestion de projet

Caractérisation des matériaux