Ahmed BENJELLOUN

Consultant Technico-Fonctionnel SAP Freelance

15 ans d'expérience

Expert fonctionnel SAP ECC module SD MM

Analyse des écarts fonctionnels

Rédaction des Blueprint et des spécifications fonctionnelles

Paramétrage des modules SAP : SD MM

Stratégie de tests et recette métiers

Formation des utilisateurs et des keys user

Conception de la stratégie de reprise des données

Mapping des interfaces avec les systèmes opérants

Conception des modes opératoires

Conception des matrices des rôles et des autorisations



Expert des techniques de développement SAP ECC :

ABAP, structure des données, formulaires, BAPI, reporting

Business Object, user Exit, BADI, BAPI, transformations XML,

Web service, interfaces, injection, extraction, transactionnelle

Echange des données via les IDOC

Injections des données dynamique et statique via LSMW

Débugge et analyse des codes source

Optimiser et augmenter la performance des programmes.

Transport des OT via STMS et CHARMR/3.



Scrum Master, Enabler

Suivi et gestion des ressource

Réalisation des Road MAP projets

Estimation des charges et du budget

Suivi des livrables et spécifications

Suivi des tests de la recette

Suivi de la stratégie de monter en compétence des ressources

Réalisation et suivi des plans de bascules

Réalisation des Dashboard projet

Suivi du support poste Go-live et des équipes support

Conduit de changement

Gouvernance et organisation projet

Organisation et animation des Workshop et des COPIL

Méthodologie : ASAP, AGUILE.