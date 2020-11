Après mon Baccalauréat scientifique au Lycée Scientifique de Yamoussoukro, j'ai opté pour la comptabilité et la gestion en passant un BTS Finance-Comptabilité à l'école Pratique de la Chambre de Commerce d'Abidjan, un DEFC au CNAM de Lille et un Master's degree à l'ISEG de Lille.



Je suis auditeur au cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes EXPERTS TEAM depuis 2009.



Mes compétences :

Audit

Informatique

comptable