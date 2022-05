Passionnée par les technologies web , je recherche un poste de consultant web / coordinatrice systèmes d'informations numériques/ chargé mission tic / chef de projet digital freelance / community manager freelance / trafic manager/ intégrateur wordpress ,prestashop , wp- shop , et whoo commerce .

Plutôt organisée , j'aime mettre à profit mes compétence sem , smo ,sea; webmarketing et web analyste pour donner des bonnes conditions de succès pour mener à bien les projets de gestion web .

Je suis à l'écoute du marché sur la scandinavie et la Finlande , l'Amérique du Nord , l'Amérique Centrale , l'Amérique du Sud , l'Asie et l'Australie ,l'Europe du Nord et central , le moyen - orient , les DOM et TOM.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion de projet

E commerce

Sponsoring sportif

Multimédia/Internet

Comptabilité

E marketing

Communication

Droit

Conseil aux entreprises

Prestashop

Wordpress

CakePHP

Joomla

Mambo

Whoocommerce