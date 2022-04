Laurence MANCEL

La proximité et l'écoute sont deux aspects essentiels de mon travail.

Que vous soyez artisan, commerçant, profession libérale, agriculteur, dirigeant d'entreprise ou d'une association, je vous accompagne et vous conseille au quotidien.



Pour toute demande d'information, n'hésitez pas à me contacter au :

A3C CONSEIL, 5 rue Maidstone à Beauvais (60)

Tel : 03 44 10 34 20



A3C CONSEIL, Cabinet d'expertise comptable et de conseil.



Nos compétences :



* Comptabilité :

- Mise en place de vos procédures administratives et comptables

- Tenue ou révision de votre comptabilité

- Etablissement de vos documents comptables et financiers (bilan, compte de résultats,..)

- Comptes consolidés

- Situation intermédiaire



* Fiscalité :

- Etablissement de vos déclarations personnelles et professionnelles

- Conseils et études en matière de fiscalité professionnelle et personnelle

- Assistance en cas de contrôle



* Social :

- Etablissement de vos paies et déclarations fiscales

- Audit de conformité sociale (paies, charges sociales,…)

- Assistance en cas de contrôle Urssaf

- Conseil social : optimisation des rémunérations, optimisation des systèmes de retraite et de prévoyance, conseil sur les embauches, contrats,procédure de licenciement,...



* Conseil en gestion :

- Assistance à la gestion de votre trésorerie

- Mise en place d’outils de pilotage de votre activité (tableau de bord, suivi analytique,…)

- Aide à la recherche de financements (plan de financement, aide à la négociation auprès des organismes bancaires et financiers…)



* Conseil juridique :

- Choix du statut juridique de l'entreprise

- Choix du statut du dirigeant

- Gestion patrimoniale (reprise/transmission/succession, SCI...etc)

- Optimisation fiscale

- Opérations exceptionnelles de restructuration (fusion, augmentation de capital...etc)



* Formation :

Nous pouvons former vos collaborateurs : mise en place du logiciel informatique de comptabilité, gestion, fiscalité...



Pourquoi choisir A3C CONSEIL ?

- Une structure à taille humaine qui s'adapte à vos besoins

- Une équipe qualifiée, jeune et dynamique

- Un accompagnement personnalisé dans la gestion de votre entreprise

- Une proximité dans la relation clients





Mes compétences :

Gestion