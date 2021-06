Ahmed ER-RAY

Certifié Black Belt avec une grande maitrise de la gestion de production, je possède une expérience de six ans dans lindustrie dautomobile Rang 1 en tant quingénieur puis responsable amélioration continue, sur les dix derniers mois, jai occupé plusieurs postes de management de production dans une situation de crise.



Particulièrement intéressé par le management et le développement des compétences, orienté terrain dans le but déliminer les pertes et les non-valeurs ajoutées.