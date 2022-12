Aimie TECHER

Après des études scientifiques j'ai travaillé trois ans en tant que technicienne de laboratoire et technicienne avant-vente au sein de la société Ardeje. Cette expérience m'a apportée une double compétence que j'ai souhaité consolider par une formation commerciale diplômante. C'est pourquoi à 24 ans j'ai repris mes études dans le cadre d'un Bachelor chargé de développement commercial et marketing en alternance. La société Markem Imaje me forme chaque jour aux différents aspects du commerce et du marketing dans leur unité de business development. En relation directe avec les business developer, je travaille en support et participe au déploiement de leurs actions.

Aujourd'hui je souhaite poursuivre mes études par un master en école de commerce ou à l'IAE de Lyon. C'est pourquoi je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'intégrer dans son équipe dès le rentrée 2014.



Mes compétences :

B2B

COMMERCE

Commercial

Communication

Développement commercial

Stratégie d'entreprise

SAP

Sales Force

Marketing