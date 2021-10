Emeline MARON

Passionnée de communication, j'ai choisit d'en faire aujourd'hui mon métier. Diplômée depuis peu en communication et marketing, j'ai validé en juillet dernier une licence chargée de communication et marketing opérationnel. J'ai pu enrichir durant mes trois années d'études mon parcours et mon expérience grâce à l'alternance. Aujourd'hui je souhaite franchir le pas, et trouver mon premier emploi en tant que chargée de communication. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Communication

Marketing opérationnel

Marketing direct

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop