Raphaël SOTON

PARCE QUE VOUS ATTACHEZ UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE À LA RELATION AVEC VOS SALARIÉS, CLIENTS, COLLABORATEURS… CRÉER L’ÉVÈNEMENT PEUT

VOUS AIDER À VALORISER CETTE RELATION !



Un cadeau peut récompenser, valoriser, déliser, faire passer un message et/ou l’état d’esprit de l’entreprise ou tout simplement remercier une personne ! Mais ceci n’aura de sens que s’il est réfléchi, préparé, personnalisé…



Autant d’atouts que notre équipe se propose de vous apporter en mettant son savoir-faire et ses compétences à la disposition de votre entreprise.



Spécialiste dans le sourcing et s’appuyant sur notre important réseau de fabricants et distributeurs, nous serons à votre écoute et déterminerons ensemble quelles seront les meilleures réponses à vos attentes.



Mes compétences :

Marketing

Conseil

Communication

Evénementiel