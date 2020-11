Ajamu AJANI - RECHERCHE EMPLOI

Madame, Monsieur,



Etant intéressé à poursuivre ma carrière dans le commerce international, en tant que Directeur du Développement Commercial International, je me permets de vous contacter pour solliciter un poste dans votre entreprise à Paris.



En effet, jai déjà vingt ans dexpérience internationale à mon actif et les qualifications nécessaires à un tel poste. En mars 2020 j'ai récemment était embauché comme Directeur du Développement Commercial mais l'entreprise à était obligé de fermé à cause du virus COVID-19. En octobre 2019, j'ai quitté l'entreprise ePressPack où j'ai travaillé pendant 3 ans et demi en tant que Responsable Commercial International en charge du cycle de vente complet des marchés : France, Etats-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Belgique, Pay-bas, Luxembourg, Allemagne, Suisse et Danemark.



Américain de naissance, jai vécu et travaillé pendant plus de dix ans au Brésil et cinq en France. Langlais est donc ma langue maternelle et je suis également polyglotte puisque je parle portugais, français et j'ai déjà commencé à étudier le chinois.



J'ai fondé mon éducation culturelle sur la diversité grace à mes expériences merveilleuses à l'étranger et à une approche satisfaisante du milieu des affaires et je peux mettre en pratique mes propres services de « consulting » grace à mes 15 années d'activités au Brésil et en France. Mes diverses expériences mont permis dacquérir des compétences que je souhaiterais mettre à profit dans votre entreprise.



Ma bonne maîtrise informatique, mes atouts communicatifs et mon expérience me donnent les qualifications requises concernant le poste que vous cherchez à pourvoir.



Je voudrais travailler au sein d'une compagnie telle que la vôtre qui offre des défis qui laisse la place aux initiatives et donne la possibilité d'un développement de carrière. Les détails de mon parcours éducatif, ceux de mon parcours au sein du monde du travail, et toutes mes qualifications sont décrits dans le curriculum vitae ci-joint.