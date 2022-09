Akesse N'GUESSAN GISCARD

Je suis titulaire d'un BTS en hygiène et securité au travail. De plus je possède un Baccalauréat scientifique . Je suis également titulaire d'un certificat en secourisme . J'ai travaillé à la direction de la production d’électricité de Cote d'ivoire en tant que Stagiaire dans le domaine de la qualité- securité et environnement . Je suis aujourd'hui formateur des PME/PMI dans le domaine de la gestion des risques professionnels.



Cependant je suis à l’écoute de toute opportunité dans le domaine de la gestion des risques professionnels.



Mes compétences :

Internet

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word 2010

Microsoft Excel 2010