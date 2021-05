Akofa BERNASCONI

SECTEUR ASSOCIATIF

Responsabilité sociale des entreprises

Collectivités



De formation généraliste j'ai un parcours de 15 années dans divers domaines. Une belle aubaine qui m'ouvre aujourd'hui plusieurs portes d'interventions (en animation de formation, conseil en organisation, direction de structure).

D'un naturel ouvert, je m'adapte très rapidement à toutes sortes d'univers.

Mon crédo c'est l'échange, le partage et la rencontre .... Dans cet ordre-là, c'est le mieux!!



Par ailleurs, une approche très ouverte de la vie professionnelle me permet de garder un pied dans la recherche sociologique ; au travers notamment de collaborations sur des projets - documentaires audio-visuels.





Mes compétences :

Conseil en organisation

Management

Gestion administrative des resources humaines

Conception et Gestion de projet

Développement des Resources Humaines

Animation de formations

Ingénierie de formation