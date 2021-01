Al HA (HA)

- Réalisation des développements autour de la suite BI IBM (Oracle, Netazza, Datastage, Cognos).

- Mise en œuvre d'un datamart, et de tableaux de bords.

- Contribution aux travaux de recette applicative de l'application : analyse technique et fonctionnelle, analyse d'impact, mise en œuvre de correctifs et d'évolutifs.

- Participation à des chantiers de modélisations, rétro-documents, knowledge management.

- INFORMATICA PowerCenter 9.0.1, Test Data Management 9.6.1 (Data Discovery, Data Subset, Data Masking) et Data Quality.



Co-fondateur de SamsarLebanon.com :

- Site de petites annonces gratuites de particuliers et professionnels.

- Free classified ads in Lebanon.







Mes compétences :

SAS

SAP Business Objects

Qlikview

Informatica Talend

IBM Cognos

DataStage PX

SQL

Netezza