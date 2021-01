Alain ALAIN DELAVAUD (DELAVAUD)

-Consultant indépendant; Conseils RH et recrutement .

Spécialiste dans les domaines de la distribution professionnelle, l'industrie, les métiers de la banque, finance, assurance et la comptabilité.



Passionné de RH et de recrutement, je suis actuellement consultant pour le Odyssée RH; je recrute pour des PME et des grands comptes dans les domaines de la distribution professionnelle plutôt orientés bâtiment.

Mon approche qualitative basée sur la confiance, l'écoute, et une approche personnalisée des besoins complexes des entreprises me permet de proposer aux entreprises des candidats ayant du potentiel.



Je suis à votre écoute pour analyser vos besoins et répondre à vos attentes.



Mes compétences :

Développement commercial

Management opérationnel

Conseil en recrutement

Recrutement par approche directe

Conseil en organisation

Direction des ressources humaines