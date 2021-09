Alain AYALA

Ma mission avec Partitio est de participer au progrès des hommes et des organisations.



Dans un environnement en perpétuel changement nous croyons que notre capacité à nous adapter est un atout majeur. Depuis plus de 12 ans, nous aidons les acteurs de l’entreprise à mieux travailler et nous leur ouvrons de nouvelles perspectives.



Notre métier:

VALORISER LES CONTENUS DE L'ENTREPRISE



Nos ressources :

1 Gouvernance partagée depuis 2010

2 domaines d’expertise (Application – cloud computing)

2 implantations (Paris et Toulouse)

+ de 35 consultants interviennent en France et à l’étranger

Des solutions leaders pour couvrir la chaine de valeur des contenus

250 000€ de capital dont 20% détenus par les salariés



Rendez nous visite : www.partitio.com



Mes compétences :

dématérialisation

GED

gestion des risques

dirigeant

Formation

Management

informatique

maintenance

Développement commercial

qualité

ingénieur

ECM

Business development