Alain BALTHAZARD

Opticien de formation, j'ai décidé début 2006 de franchir le pas et de m'investir professionnellement et exclusivement dans la prise de vue photographique. Ce fût une décision difficile à prendre car lourde de conséquences si on se place d'un point de vue financier. Par le biais de cette présentation, j'espère vous faire découvrir positivement mon travail pour décrocher quelques contacts afin d'étendre mes possibilités de prises de vue et pourquoi pas, pouvoir travailler sur des sujets qui me tiennent à cœur. L'appel est lancé.



Mes compétences :

Commercial

Photographie

Commerce

Photoshop

Photo