Yann BALTHAZARD

La Financière FINAPIERRE est un fond d'investissements privé qui a vocation à prendre part à des tours de table de promoteurs immobiliers.



Nous sommes aujourd'hui 27 associés.



Pour mieux nous connaître je vous invite à visiter notre site : dans la partie "Financière".



En 2007, J'ai également crée avec mon ami Richard CHATELOT l'Agence D3 et le studio Toutela3D, agence de communication et studio de 3D pour les promoteurs immobiliers. Réalisation de plaquettes, perspectives, plans, site internet dédié...



Plus d'information sur



En 2012, J'ai créé avec Monsieur Christophe VIAL (CV Finances, environ 100 millions d'actifs sous gestion), le cabinet de conseil en gestion de patrimoine Unique Gestion. Ce cabinet a pour vocation de proposer une offre différenciée, raisonnable et exclusive à ses clients. Nous visons une clientèle haut de gamme. Ticket minimum de placement pour être client Unique Gestion : 1 million d'euros.



Mes compétences :

Asset managment

Commercial

gestion de patrimoine

Immobilier

Immobilier commercial

Managment