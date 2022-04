Marc GUEDJ

Un parcours atypique et un profil polyvalent de passionné: de l'aéronautique à l'e-business en passant par la création et la gestion d'entreprise !



- En passionné de technologie Web, j'ai fondé la société OONETIC et la technologie de paiement en ligne BuyBox, issue de plus de 3 années de R&D. Cette technologie est aujourd'hui utilisée dans le domaine émergeant du social commerce et des cartes cadeaux dématérialisées.



- Auparavant, j'ai œuvré pendant plus de 13 ans dans les secteurs Aéronautique / spatial comme ingénieur R&D structures et méthodes.



Mes compétences :

e-commerce

Internet