Alain BERTHIER

Fort de plus de 20 années d'activité en tant que responsable d'audit / superviseur/formateur , pour plus de 700 entreprises en France et à l'Etranger sur les référentiels ISO et EN,et pour le compte d'organismes internationaux de premier plan, je mets aujourd'hui mes compétences au service des entreprises pour les accompagner dans leurs projets de mise en oeuvre et de maintient de leur certification ainsi que pour les assister dans la gestion et l'optimisation de leurs processus,de leur gestion de projet et du développement des compétences.



Soucieux de partager mes compétences, j'enseigne auprès de l'Université de Rennes, St Brieuc, de l'Ecole Polytechnique de l'Université de Nantes ainsi qu'auprès de l'Institut Européen de la Qualité Totale en filières Bac + 4 et bac + 5.



Je bénéficie également de l'habilitation ANESM pour l'évaluation externe des établissements du secteur médico social.



Mes compétences :

Conseil

Pédagogie

Audit

Enseignement

Aéronautique

ISO TS 16 949

Qualité

Sécurité

Gestion de projet

Formation

Management

Service client