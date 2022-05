Nathalie TALARMIN

- Piloter, développer et déployer l’ensemble d'une politique en qualité hygiène sécurité et environnement

- En assurer la mise en place, l'animation et le suivi QHSE

- Élaborer et gérer les outils et indicateurs QHSE

- Mettre en place et assurer la mise en œuvre des plans d’actions

- Anticiper les problèmes éventuels en matière de sécurité et d’environnement

- Préparer et participer à l’animation des réunions du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)

- Effectuer la veille réglementaire

- Réaliser les revues de Direction

- Réaliser des audits internes



Adjointe exploitation



- suivi régulier de la planification de l'exploitation : utilisation logiciel spécifique

- remplacement du responsable exploitation lors des absences



Mes compétences :

HACCP

Sauveteur secouriste du travail

Sécurité alimentaire