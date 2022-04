Alain BRIZAULT

ESPRIT D' EQUIPE

LONGUE EXPÉRIENCE

MOTIVE



Mes compétences :

Mise en place d'un ERP : SAPR3

Suivi des comptes Clients ( 700 comptes )

Gestion des paiements inter-compagnies

Contrôle des conditions bancaires

Consolidation et contrôle du Cash-Flow reçu des fi

Rapprochements bancaires

Saisie des écritures de banques sur SAGE

Reporting Groupe mensuel et hebdomadaire

Mise en place d'une trésorerie prévisionnelle

Gestion quotidienne de trésorerie sur ECASH EBANK

Suivi des encours Dailly

Responsable Cash Management et Forecast

Assurer la relation avec les Banques et les filial

Mise en place de deux cashpoolings