Alain BROARDELLE

Qui sommes nous?

sprint-tn.com est la première imprimerie en ligne de Tunisie.

Sprint se positionne donc comme votre interlocuteur pour l'impression de vos documents: que vous soyez graphistes, patrons de petites entreprises, commerçants, agences de communication spécialisée dans le « Print » ou même particuliers, nous vous délivrons rapidement à prix discount les travaux d'impression. Flyers, affiches, cartes de visite, dépliants, stickers, marques-pages, enveloppes, cartes postales...

Passer une commande de produits imprimés, dans un cadre professionnel ou en tant que particulier n’est pas une tâche aisée : difficulté à définir son besoin et son prestataire, complexité du processus de Bon à Tirer, difficulté du suivi de la fabrication, réassurance quant la qualité de la prestation, etc.

Dans ce contexte, sprint a développé toute une gamme de solutions d’e-commerce dédiées à l’imprimerie qui, en optimisant la relation client-imprimeur, rendent l’imprimé facile au quotidien.

A cet égard sprint vous permet en quelques clics de créer et personnaliser vous même votre document imprimé.

Vous pouvez à tout moment visualiser votre création, afin de vous assurer qu’elle correspond effectivement à votre souhait. Les modalités de personnalisation des textes et visuels vous offrent un large choix de polices, de couleurs et vous apportent toute l’autonomie pour concevoir, selon vos souhaits, votre flyer personnalisé.

Sprint spécialisée donc dans l’impression de document discount en ligne (bas prix permanents et offres promotionnelles régulières). Elle propose une gamme variée de supports et de formats pour des impressions de documents de qualité et à des prix très compétitifs : affiches, flyers, cartes de visite, carte postale, en têtes de lettre, blocs notes, menu, magazine, autocollants, enveloppes, dépliants, chemises à rabats, de commandes, permettent aux clients de l’imprimeur de lui passer des commandes à partir de n’importe quel navigateur internet, 24H/24, 7J/7.



Compétences

Création graphique de tous documents

Création publicitaire

Impression offset, roto et numérique de tous produits, de la simple carte de visite, au magazine en 200000 exemplaires

Localisation : Tunis et toute la Tunisie - Tunisie



Mes compétences :

COMMERCE

Commerce électronique

Electronique

Imprimerie

Imprimerie en ligne