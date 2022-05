Nicolas HUGON

Depuis Octobre 2010 technicien installateur et formateur chez Elite Numérique.

de Septembre 2001 à Juillet 2010 opérateur machine ;Façonneur et responsable des stocks.

Utilisation de Photoshop et d' Illustrator.

Maîtrise des rips Caldera,Versaworks,Postershop,Onix,Visual Edge,Photoprint et Gtk Next.

Maîtrise de l'Eye-one match 3 pour la linéarisation et profil ICC des médias.

Maîtrise des machines de la gamme Roland et Summa, Durst RHO 700; RHO 600; RHO 350; des Vutek 5m; 3,20m et 2m; Seiko Colorpainter 64s; Hp designjet 5500; Epson Stylus Pro 10600; Nur 5m Blueboard HiQ 8 têtes; Méca numérique Mécapro 40-20; Aristo 3,20; Graphtec cutting pro fc 7000 mk2-160 et Graphtec plotter CE 3000 mk2-120.

Pose d'adhésifs sur différents supports; total covering et pose de bache sur châssis.

Finitions: coupe au format; coupe à chaud; soudure à froid et à chaud; ourlet à plat et ralinguer; fourreaux; pose d'oeillets



