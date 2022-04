Alain CABARET

Mes premières années d'expérience professionnelle m'ont permis de développer mes compétences en animation fonctionnelle au sein de groupe projet dans un contexte multiculturel.

* Assurer la cohérence entre le besoin d’usage, la réponse technique et le coût.

* Piloter l'évolution des produits dans une démarche d’amélioration continue et de renouvellement de gamme.

* Évoluer dans un contexte international avec l’Asie et l’Italie.



Par ailleurs, mes différents postes m'ont permis de m'engager dans la gestion de projet en phase de développement, d’industrialisation et de production de nouveaux produits.

* Garant de l’organisation et des méthodes mises en place.

* Suivi et accompagnement des acteurs du projet.



Au travers de ces expériences, mes connaissances des processus de conception et mes compétences en gestion de projet et développement de produits m'ont permis de m'orienter vers la définition des processus de conception et développement.



Dans le prolongement de ces activités, mes attraits pour la transmission des savoirs et le développement des Hommes m'ont naturellement amené vers des actions de formations internes et de conduite du changement.



Fort de ces expériences autour des produits, du fonctionnement de l'entreprise et du développement des Hommes, j'enrichis et développe mon profil professionnel à travers l'amélioration des processus de l'entreprise et le développement de ses Hommes.



Mes compétences :

Qualité

Industrialisation

Product Lifecycle Management

Pilotage

Coordination

Organisation

Gestion de projet

Formation professionnelle

Conduite du changement

Validation produit

Développement produit

Lean manufacturing