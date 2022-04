Alain CAGNARD

J'ai 44 ans et 4 enfants. J'ai suivi un cursus d'ingénieur chimiste en cours du soir avec le CNAM. Je suis quelqu'un de généreux et d'ouvert qui croît en l'honnêteté des personnes. J'apprécie le travail d'équipe et j'aime me fixer des objectifs ambitieux avec une recherche systématique d'efficacité dans l'obtention des résultats. Je suis passionné par la découverte de nouvelles cultures et mon expérience est internationale



Mon savoir faire:



Expertise de la gestion opérationnelle de production et du développement de projets innovants. Forte dimension commerciale, optimisation des relations clients et partenariats fournisseurs. Familier des modes de fonctionnement anglo-saxons, expérience de l’expatriation (2 ans en Italie, 2 ans en Espagne, 5ans aux US)



Mes compétences



> Amélioration continue des processus (ISO 9001, 2000)

> Développement de produits innovants

> Optimisation des coûts et des stocks

> Outils qualité 6SIGMA, LEAN, FMEA, DOE

> Pilotage de projets européens et globaux

> Management d’équipes (80 personnes)



Mes compétences :

Chimie

Composites

Manager

Polymères