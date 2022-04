Alain Campello est né à Belfort en 1951. Après un rapide passage aux Beaux-Arts de Besançon, il commence à peindre en 1973 et parallèlement exerce l'activité de graphiste free-lance. Puis ce sera un travail en agence, comme graphiste puis directeur artistique. En 1981 il rencontre le vidéaste japonais Ko Nakajima qui lui ouvre l'univers de la vidéo et des premières images de synthèse. Création en 1985 d'une société de production d'images 3D à Rennes . A partir de 1987 il travaille en tant que réalisateur indépendant. Films de commande, documentaires, images de synthèse et dessins animés. De nombreux prix récompensent son travail.

En 2003, il éprouve le besoin de revenir à la peinture et de s'y consacrer totalement.

Président du Salon parisien Figuration Critique depuis 2007. Par ailleurs, chef du groupe "Evocation narrative" du Salon Comparaisons- Grand Palais -Paris.

et créateur du collectif d'artistes Narro.



