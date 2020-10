Alain CANALS

Dans une de mes Précédentes experiences en tant que Responsable développement et commercial au sein de IP3 plastics à Villefranche sur Saône, j'ai vécu une expérience très intense (cf ci-dessous).



== > Suite à un incendie qui a ravagé une partie de l'usine de Villefranche sur Saône et qui l'a paralysé pour plusieurs mois, et qui est désormais fermé, nous avons sécurisé l'ensemble de nos productions sur d'autres sites du groupe, sans arrêter aucun de nos clients, malgré la destruction totale de nos stocks.

Cette gestion, nous a valu l'attribution par un de nos clients (très gros équipementier particulièrement exigeant) un Award fournisseur pour notre bonne gestion de la crise que nous avons vécu < ==







Mes compétences :

Leadership

Développement

Plasturgie

Industrialisation

Management

Economie

Automobile

Extrusion

Organisation

Gestion de projet

Direction commerciale