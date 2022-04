Alain CANUS

Vous êtes une entreprise en restructuration, responsable et en recherche d’une amélioration de votre performance :

- Restructurer votre organisation, jusqu’à céder une partie de vos actifs, est un choix stratégique qui nécessite une bonne appréciation du bilan coût-avantages

- Bien anticiper une phase de décroissance est un facteur clé de succès pour mieux se redéployer et créer une nouvelle valeur ajoutée



Moins, c’est parfois plus !



Vous êtes une collectivité locale, confrontée aux mutations économiques, à la recherche d’une amélioration de la richesse économique locale, du maintien et du développement des emplois de votre territoire.



Vous souhaitez rendre attractif votre territoire, à la recherche de solutions innovantes pour vos entreprises et vos filières d’activité.



Nous sommes au carrefour des entreprises et des territoires, pour accompagner les mutations et répondre aux enjeux économiques et sociaux.



Notre savoir-faire depuis 20 ans, c’est de vous accompagner pour dans la mise en œuvre de solutions alternatives et transformer positivement un projet de restructuration en levier de performance pour réactiver votre entreprise et le territoire impacté.