Alain CARPENTIER

Engagé dans la logistique depuis 35 ans, j'ai progressé dans ce milieu fantastique ou tout bouge rapidement; Adaptabilité, réactivité, prévention,organisation demande d'être opérationnel. Autoentrepreneur formateur logistique CACES R389 R 386 R 390 372M R 318 ces 4 dernières années je suis passé en société début 2015. Depuis je procure des formations échafaudages roulant et fixe, C.H.S.C.T, document unique, Je me suis spécialisé dans la formation longue T.S.M.E.L (technicien supérieur en méthodes et entreposage logistique) avec PROMOTRANS, L'A.F.P.A . Ainsi que les formations titre professionnelle et T.L.E (technicien logistique entreposage)



Disponible toute France je suis également consultant en organisation. Audit logistique.

Mes ancien employeurs en tant que responsable logistique < < Edisoft, DELL COMPUTER, Computer 2000 ,Manitou, Micro méga, Intégration et services, Newell, L'atelier du jour. J'ai participé à l'élaboration de 5 entrepôts