Alain CASTAGNÉ

Professionnel reconnu dans la conception, l’industrialisation et l’exploitation de systèmes de production automatisé grande série, je dispose d’une expérience réussie de plus de sept ans dans les méthodes et process industriels à forts enjeux : lean manufacturing, amélioration permanente, TPM, industrialisation des process, mise en route de nouvelles unités,conduite du changement et management des équipes.

Ces expériences, ainsi que ma pratique quotidienne, me permettent de développer chaque jour ma capacité d’adaptation dans un mode d’organisation transversal, mon leadership managérial, ainsi que ma communication vers une dynamique de progrès.



Mes compétences :

Aéronautique

autonome

Lean

Production

Pyrotechnie

Technique