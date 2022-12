Hervé LERAT

Au travers de mes expériences, j'ai acquis une bonne connaissance des différents métiers qui constituent l'entreprise. Ceci est essentiel pour qui veut pouvoir jouer un rôle actif sur l'amélioration des performances et des résultats;

Je suis persuadé que les démarches,méthodes et outils, issus principalement du secteur automobile, peuvent être appliqués avec profit à tous les secteurs d'activité.

C'est mon ambition.



J'ai décidé aujourd'hui d'élargir mon périmètre d'activité.

En plus de mon activité salariée, je propose d'accompagner les petites entreprises dans leurs démarches d'amélioration de leur performance.



Mes compétences :

Accompagnement

Amélioration Continue

Automobile

Certification

Formation

Lean

lean manufacturing

manufacturing

Performance

Production

PROGRES

Qualité