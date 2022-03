Hélène DERAS DENIS

Conseil, Audit et Formation en management et organisation qualité

iso 9001 14001 18001 - 22000 - HACCP



hdqualite.com à visiter absolument





Société de prestation de service pour les TPE/PME des secteurs



Imprimerie

Industriels (mécanique générale, décolletage, etc)

Concessionnaires automobiles

Bancaires

Assurances

Services aux entreprises et particuliers

Les secteurs associatifs

Les collectivités locales





Sur les référentiels iso 9001 - 14001 - 18001 - 22000 - HACCP



Partout où la qualité est souhaitée ou installée



Vous êtes un acteur reconnu dans votre domaine dactivité, cependant vos clients, vos fournisseurs sont de plus en plus exigeants.

En effet, ils sont contraints de respecter des réglementations ou des normes.

Votre prochain projet dentreprise est daméliorer et de structurer votre organisation et en faire un atout qui vous permettra de les fidéliser davantage et de développer vos activités.

Vous souhaitez vous appuyer sur un Système de Management de la Qualité basé sur la norme ISO 9001 version 2008 et/ou 2015 qui placent le client et lamélioration continue au centre même de la démarche.



Faites vous aider par une consultante proche des organisations et de lhumain

Vous trouverez dans ce site toutes les activités sur lesquelles je peux vous apporter de la valeur ajoutée.



Avez vous fait tout ce quil faut pour être Certifié iso?



Vous recherchez la réduction de vos coûts de non qualité?



Êtes vous prêt à répondre aux exigences qualité iso pour la satisfaction de vos clients?



N attendez pas les problèmes pour réagir

Vous attendez un sens aigu de lanalyse, la recherche permanente de lefficacité et de la satisfaction du client, ainsi quun excellent relationnel, jai développé ces aptitudes

Contactez moi !

Nouveau site internet hdqualite.com



Mes compétences :

Expertise technique Sante et prevoyance

Qualité

ISO 9001

Assurances vie

Rigoureuse

Management de projet

PDCA

Sens du service

Pilotage de projet

Audit

Iso 19011

Assurance de personne

Management des organisations qualité