Alain CASTELLI

Bonnes connaissances en protections alternateur et transformateur (Areva Micom, Alstom LGPG111, tropic, GE Multilin G60, T60, synchrocoupleur, oscillo-perturbographe M870,…)

Mise en service de tableaux basse tension (TGBT), centres de contrôle moteurs (CCM), tableaux MT, systèmes d’éclairage, système de réchauffage fioul, compresseur d’air instrumentation.

Bonnes connaissances en instrumentation alternateur, turbine et compresseur.

Bonnes connaissances dans le système de contrôle turbine Speedtronic Mark 6E.

Configuration et calibration de convertisseurs de température, capteurs de vibration (bently nevada), capteur de pression.

Montage et mise en service de transformateurs, moteurs.

Bonnes connaissances en protection incendie, détection gaz, système de protection par brouillard d’eau, système CO2. Mise en service d’armoire feu et gaz (Sanco), calibration et test de détecteurs de gaz.



