Olivier MANIGUET

Passionné par les systèmes électromécanique notamment en automatisme et en câblage, je suis Ingénieur mécatronique de formation.

J’ai exercé mes connaissances pendant 8 ans dans l’ industrie ferroviaire et le machinisme agricole avec notamment la prise en charge d’activités d’industrialisation câblage et de calcul de coût.

Je suis reconnu pour mes qualités relationnelles, mais aussi mes capacités d’organisation et ma rigueur afin de mener les projets d’industrialisation.

Je possède une bonne maîtrise des outils de Excel (macro, VB), de bonnes connaissances également sur SAP, et DELMIA.

J’ai une forte sensibilité au lean manufacturing et a l’amélioration continue, qui m’ont permis d’avancer dans les projets qui m’ont été confiés.



Mes compétences :

SAP

Sens de l'humour

Outils bureautiques

Autonome mais sachant travailler en équipe

Calcul de coûts

Industrialisation

Rigueur

Excel

Esprit d'équipe