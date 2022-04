Alain CAVICCHIOLI

De formation généraliste en commerce, management, gestion et marketing, j'ai intégré le groupe AUCHAN en parallèle de mes études où pendant 5 ans j'ai pu m'imprégner de la culture magasin mais aussi de celle des services centraux. Cette expérience m'a permis de connaitre le monde du travail et les basiques métiers tels que le management.



En 1999, j'ai opté pour une nouvelle aventure au sein du Groupe OXYLANE (anciennement Décathlon) où j'y suis resté 11 ans.

Passionné de sport, cette entreprise m'a permis d'évoluer et de m'épanouir sur différents postes;

Je retiens de cette formidable aventure:une animation au quotidien et un management orientés 100% vers le client.



Après un parcours réussi en distribution classique, j'ai décidé de me lancer un nouveau défi en intégrant le monde du E-commerce au sein d'Auchandirect (principale enseigne de la division AUCHAN E-COMMERCE France).



Pendant plus de 6 ans, en tant que Directeur de site, j'ai développé l’activité de vente à distance, et de livraison de courses alimentaires, à domicile, du Groupe Auchan sur Marseille mais aussi sur Lyon.



Aujourd'hui, j'ai la responsabilité de la gestion et du développement d'un site ID Logistics sur Cavaillon dans le cadre d'un dossier de grande distribution pour le compte du client Lecasud-Leclerc: approvisionnement en épicerie et liquide des magasins Leclerc du Sud Est de la France.



Mes compétences reconnues prioritairement concernent les domaines de la communication, du management, de la gestion, du suivi de projet et de l'organisation.



Passionné de course à pied ou encore de vélo, j’essaie d'assouvir, en fonction de mes disponibilités, cette passion en loisir mais aussi quelquefois lors de compétitions.



D'un naturel tenace, enthousiaste et passionné, j'aime organiser et trouver des solutions. Je m'adapte facilement au changement et mes qualités relationnelles font que les directions opérationnelles correspondent davantage à mon profil.



Mes compétences :

Gestion de centre de profits

Service client

Management

Gestion de projet

e-Commerce

Distribution

Logistique

Gestion

Accompagnement du changement

Marketing

Microsoft Office