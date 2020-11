Cécile DECUIVRE

Consultante et Responsable des chargés de recherches au sein d'un cabinet de recrutement.



Alexander B. Smith propose une approche du recrutement sur-mesure depuis 2001. Nous sommes des spécialistes du recrutement et nous intervenons dans un grand nombre de domaines et de secteurs d’activité pour tout type de poste : Services aux entreprises, NTIC, Santé, ESN, Distribution, Retail, Ingénierie, Automobile, Logistique, Environnement, Énergie, Industrie …



Structure à taille humaine, nous nous adaptons à chaque demande, privilégiant d’une part la qualité des relations clients pour créer un véritable partenariat, et d’autre part le suivi attentif et régulier des candidats, afin de valoriser l’image de nos clients.



Nous venons de « la chasse » et tout en gardant cet esprit et les méthodologies éprouvées de l’approche directe nous adoptons, en fonction des spécificités d’une mission, un sourcing multicanal : réseaux sociaux professionnels, base de candidats Alexander B. Smith ( > 100 000 candidats qualifiés), annonces, bases de CV, Google, ...



Mes compétences :

Animation d'équipe

Recrutement par approche directe

Recrutement

Management