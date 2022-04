Alain CESCHIUTTI

Au sein de ma direction mes travaux actuels (premier semestre 2018) portent sur les principaux projets suivants :



- Open Data / Big Data de la région Occitanie : après avoir fait valider la stratégie d'ouverture des données à la mi-2017, choix d'une AMOA dédiée aux 2 composantes du projet que sont : l'Open Data de la Région et l'Open Data en région...

- Conception et la mise en œuvre de la Webtélé interne de la Région (stade prototype atteint),

- Initialisation d'un projet concernant l’alimentation des lycéens d'Occitanie "de la fourche à la fourchette..." en partenariat avec le CUSI de Toulouse(Club des Utilisateurs de SI ),

- Production de Diverses Chartes et veilles technologiques, en particulier sur les apports potentiels de l'IA au sein de la collectivité,



















Mon parcours au sein de différentes Collectivités depuis 1991 :



- Ville de Blois : Directeur des Technologies Nouvelles (!) de 1991 à 1999,

- Conseil général du Finistère : Chef du service Informatique de 2000 à 2006,

- Région Midi-Pyrénées : Directeur des Systèmes d'Information depuis 09/2007 à 07/2016

- Région Occitanie Pyrénées Méditerranée : Directeur de projet "Digitalisation de la relation usagers" depuis 07/2016.



Mon statut : fonctionnaire territorial, ingénieur en chef.



Mes études : Msc (Computer Science) & MBA (Aston Business School, UK)



Ma définition du "chef" : "le chef c'est celui qui a besoin des autres..."



Mes compétences :

Raccourcir la mise en oeuvre des projets !