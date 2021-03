Magali DAT

Après avoir travaillé dans l’audiovisuel et m’étant forgée une solide connaissance de ce secteur, ma curiosité ainsi que des échanges d’expériences m’ont donné l’envie de me lancer dans le monde passionnant de la communication.



J'exerce ma double compétence en communication et en audiovisuel dans le secteur public.



Mes compétences :

Communication

Community management

Audiovisuel

Son

Print

Rédaction

Relations Presse

Médias

Communication online