Alain CHAGNET

Présent, actif et passionné dans le domaine de la micro-informatique, des réseaux et de leur interconnexion, depuis 1988 j'ai exercé différentes missions tant techniques que commerciales, pour finalement créer mon entreprise en 2004 dans la région Corse dont je n'étais pas originaire.



En partenariat avec des constructeurs et des éditeurs de logiciels, mon positionnement quant à mes clients,consistait à me proposer en tant que véritable apporteur de solutions complètes avec une offre allant du conseil à la vente, l'installation, la maintenance, la formation et le développement de sites web.



Durant cette riche expérience il m'a fallu coiffer à tour de rôle et souvent en même temps des compétences dans le domaine commercial, technique, comptable et achats.



J'ai cessé mon activité depuis peu et ai quitté la Corse pour la région d'Aix en Provence. Je souhaite désormais intégrer une entreprise à taille humaine afin mettre à profit mes compétences et travailler de nouveau en collaboration.