Alain CHALUMEAU

Mon cursus scolaire et professionnel est un peu particulier et atypique !



Je me suis d'abord formé aux métiers de la Montagne, Accompagnateur en Moyenne Montagne et Moniteur de Ski de Fond. C'est en 1988, alors entraineur dans un Club de ski, que j'ai découvert, ce qu'on appelle communément aujourd'hui, le "Développement Personnel" par le biais de la Sophrologie et notamment la Visualisation positive, très utile en compétition.

Après quelques saisons, j'ai naturellement glissé vers le Commerce d'articles de Sport et ceci pendant de nombreuses années.



Et puis j'ai fait de merveilleuses rencontres !



Elles ont changé mon parcours, mon regard sur les gens, sur la thérapie, ma vision de la vie et... la première rencontre à avoir chamboulé mon existence, c'est mon épouse Emmanuelle CHALUMEAU-LASEK, Femme épanouie, Thérapeute accomplie et passionnée. Formée en Neurothérapie et en Hypnose Thérapeutique, elle exerce depuis plus de 4 ans et aujourd'hui forte de son expérience, forme les futurs Praticiens de la Méthode LESST© et également en Auto Hypnose.



Et oui, mon regard avait besoin d'être dépoussiéré, moi le garçon carré, rigide, pragmatique et cartésien !

C'est en accompagnant régulièrement ma compagne sur les Conférences et Salons du bien-Être, que j'ai rencontré, échangé, partagé et que je me suis autorisé, enfin, à m'ouvrir bénéfiquement et à m'épanouir !

Il s'en est suivi des RDV thérapeutiques et un travail en profondeur sur moi ; j'ai pris alors conscience de l'efficacité et de la puissance de la Neurothérapie (en particulier la Méthode LESST©) et de ces effets bénéfiques sur moi...



Le pas était franchi, pleinement convaincu, je me suis formé pour être aujourd'hui, d'abord moi-m'aime, et surtout ravi de vous accompagner dans votre évolution, sur votre chemin de vie.

Et pour se faire, je continue mes Apprentis Sages avec une Formation en Psychopathologie avec Véronique Pauletto, 1er Trimestre 2017 et une Formation de Praticien de la Méthode DECEMO® sur le 1er semestre 2017 et bien sûr, l'Hypnose est également au programme !



Alors, je vous invite à créer votre réalité !



Mes compétences :

Management

Détachement de Traumatismes®

Thérapie de Couple

Coaching

Programmation Neuro Linguistique

Thérapie individuelle