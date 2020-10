Olivier RASCLE

Issu du monde artisan et sportif,je suis entré dans une école spécialisée des métiers de montagne. De cette école j' en suis ressorti avec un bagage technique et théorique qui m' ont servi de base.

Cela a développé des capacités d'adaptation rapide en des situations diverses et une exigence de résultats qui m' est propre.

Mes expériences solides du terrain ont fait de moi un professionnel passionné amené a prendre ses responsabilités dans le domaine du tourisme , du développement, au sein de la fédération montagne mais aussi en créant et en gérant mon activité de travailleur indépendant pendant de nombreuses années.

Ces années de travail m' ont rapprochés des métiers du secours et de la sécurité, puis sur la géotechnique,la gestion du risque naturel (salarié et dirigeant ) et dans la transmission du savoir.

Des études de géomètre reprises m' ont quant a elles apportées plus de rigueur et de capacités complémentaires.

La prévention est devenue par la suite une nouvelle activité.

Cette activité m' a permis de gérer le risque entreprise en 2014 puis d' approfondir mes connaissances en 2015 en BTP et industrie. Fort de la mutualisation de mes compétences, la prévention m'a permis d' avoir une approche et une perception aiguë des choses

.Actuellement considéré par des recruteurs de grands groupes comme : "un mouton a cinq pattes", un profil atypique mais recherché avec une polyvalence enviable , j'enrichis mes activités par du télé pilotage de drones dont les applications sont multiples.



Mes compétences :

Élève pilote hélico

Conseil

Sécurité

Formation