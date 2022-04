Alain CHAMARD BOUDET

Dirigeant Sarl PRIVARTYS



Cabinet d'Ingénierie, spécialiste de la réalisation d'espaces Retail et professionnels.



Retail : Originaire du Français ancien "Retaillier", cette expression était utilisée dans le domaine du textile et signifiait "tailler, couper-sur mesure". De nos jours, cette expression est utilisée dans le monde du commerce, afin de décrire l'activité de vente directe auprès du consommateur.



Chez Privartys, l'étymologie du mot "Retail" résume bien notre vision de cette activité, puisqu'il s'agit d'offrir à nos clients des services adaptés et sur mesure dans la conception et la réalisation d'espaces de ventes et d'espaces professionnels....











