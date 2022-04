Alain CHAMOUX

Je suis auxiliaire de puériculture depuis 13 ans et parallèlement j exerce des missions d hygiène et de sécurité auprès du personnel depuis 2007.

j ai suivi une formation initiale pour être assistant de prévention et je suis une formation continu depuis.

je souhaite vivement développer mes compétences dans ce domaine et devenir à terme :

Intervenant de prévention des risques professionnel



Mes compétences :

Former aux missions chsct

Participer et collaborer aux groupes de travail de

Encadrer et former du personnel en hygiène et sécu

Visites de locaux professionnels avec propositions

Collaboration à la rédaction du document unique

Organisation et suivi des exercices d évacuation d

Veiller aux respects de règles d hygiène et de séc

Notions sur les différents groupes de risque

Notions de psychologie

Former en communication dans les relations de trav

Optimiser l analyse des risques pour mieux les pré