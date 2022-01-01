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Alain CHAMPAGNE

VAUVENARGUES

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Vauvenargues dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

J'ACCOMPAGNE LES HOMMES ET LES ORGANISATIONS DANS TOUS LEURS PROJETS D'EVOLUTION ET DE TRANSFORMATION.
JE LES AIDE, INDIVIDUELLEMENT OU COLLECTIVEMENT, A REVELER LEUR TALENT, EXPRIMER LEUR POTENTIEL, DEPLOYER LEURS COMPETENCES ET A REALISER LEURS AMBITIONS.
J'ADAPTE MES OFFRES, DE FACON APPROPRIEE, EN COACHING OU EN MENTORING, AUX BESOINS ET AUX REALITES DES DIRIGEANTS, DES MANAGERS ET DE LEURS EQUIPES.
JE LE FAIS DANS UN SOUCI CONSTANT DE COOPERATION ET DE CO-ELABORATION, SEUL GARANT D'UNE REUSSITE PERENNE ET DE BENEFICES DURABLES.
J'AI ETE REJOINT PAR D'AUTRES PROFESSIONNELS, AU SEIN DU RESEAU "LE CERCLE DES COACHS" POUR GARANTIR UNE REPONSE PERTINENTE EN TOUTES CIRCONSTANCES.

Mes compétences :
Coaching d'équipe
Formation
Coaching individuel

Entreprises

  • COTE COACH - Directeur Gérant

    2008 - maintenant Diplômé de l’EMLYON, j’ai plus de 30 années d’expérience dans le secteur de la Communication et des Médias, où j’ai exercé des responsabilités de management opérationnel puis de Direction Générale.

    J’ai poursuivi mon parcours professionnel dans le secteur de la formation chez INTERACTIFS cabinet expert en matière de relation, managériale ou commerciale, et accompagnant à ce titre les entreprises dans la conception, l’organisation et la mise en œuvre des changements dans les modèles managériaux et commerciaux, ainsi que dans la transformation des pratiques impliquées par ces changements.

    A partir de 2006, j’ai voulu prolonger la démarche de manager-coach que j’avais entreprise auprès de mes équipes, ainsi que mes apprentissages de formateur auprès d’un public de dirigeants et de managers, pour en faire mon nouveau métier « à côté » des autres.

    Je me suis donc formé avec Pierre Barrère et Olga Chiappini à l’Ecole C&T Transformance de Vincent Lenhardt.

    J’ai ensuite complété cette approche initiale par des stages et des lectures sur l’Analyse Transactionnelle, la Théorie Organisationnelle de Berne, la Communication Non Violente, la Process Com, l’Intelligence Emotionnelle et la Pratique Narrative.


    Et depuis 2008, j’accompagne avec passion des dirigeants et des managers, des équipes et des organisations dans tous leurs projets d’évolution et de transformation, leur développement humain et celui de leur excellence, en particulier sur leurs compétences relationnelles, leur leadership, leur posture et leurs comportements induits, leur communication verbale et non-verbale, leur savoir-être. Je les aide à révéler leur talent, à exprimer leur potentiel, à déployer leurs compétences et à réaliser leurs ambitions, dans une optique de plus grande efficacité et de mieux-être. Je le fais en coaching individuel, en coaching d’équipe ou team building, ainsi qu’en training de groupe, de façon personnalisée et en fonction des besoins et des demandes identifiés.

  • INTERACTIFS - Directeur Associé

    Champagne au Mont d'Or 2007 - maintenant Tout en lançant mon activité de Consultant-Coach (Coaching-Team Building-Training), à partir de mes expériences professionnelles passées, de management et de pilotage d'équipes à forte dominante commerciale, complétée par la maitrise d'outils originaux et très opérationnels, j'ai rejoint le Cabinet INTERACTIFS (www.interactifs.org) pour animer des programmes de formation autour de LA COMPETENCE RELATIONNELLE, dans plusieurs groupes français et internationaux tels que NESTLE, PERNOD RICARD, UNILEVER, FIAT, RENAULT-TRUCKS, CAP GEMINI, PCW, EULER-HERMES, BOIRON, LCL, BENETEAU, AMADEUS....
    J'ai appris à parler simple pour être efficace, à être plus rapide dans la relation, plus clair parlant, plus clair entendant, à augmenter son pouvoir d'influence tout en faisant partager son point de vue, à savoir dire oui en défendant son intérêt, à dire non en préservant la relation, à oser dire, être plus à l'aise, plus sûr de soi à partir d'une redécouverte de comportements indispensables pour favoriser la relation ....
    J'ai fait travailler chaque stagiaire autour de ses situations professionnelles propres pour lui permettre une totale appropriation de la discipline INTERACTIFS dans son quotidien et au service de son métier.
    J'ai également mis aussi en oeuvre cette démarche dans un accompagnement individuel de cadres et dirigeants d'entreprises.
    Au début de l'année 2011, j'en suis devenu l'un des Directeurs Associés, notamment en charge du Développement Commercial.

  • PUBLIPRINT PROVINCE N°1 - Président - Directeur Général

    2002 - 2006 Le groupe SOCPRESSE possédait 2 grands quotidiens régionaux en Rhône-Alpes: LE PROGRES et LE DAUPHINE.
    J'ai été le Président des régies publicitaires de ces 2 quotidiens

  • Spir Communication - Directeur Général REGICOM

    Aix-en-Provence 1999 - 2002 Le groupe SPIR est le 1er groupe de communication de proximité en France (presse gratuite , distribution , internet). J'y ai occupé les fonctions de DG du principal pôle de presse gratuite généraliste

  • Groupe SUD OUEST - Directeur Général

    1994 - 1999 Le groupe SUD OUEST est un groupe multimédia. J'y ai occupé les fonctions de Directeur des Régies publicitaires

  • TBWA\Corporate - Président - Directeur Général MEDIA P.A

    Boulogne Billancourt 1986 - 1994 MEDIA PA était une agence de communication spécialisée dans les Ressources Humaines , devenue filiale du groupe BDDP en 1988 ,lui même devenu TBWA quelques années plus tard.
    J' en ai été le Président pendant 8 ans , en cumulant des responsabilités opérationnelles au sein du pôle Corporate du groupe BDDP.

  • Editions Dargaud-Lombard - Directeur des Exploitations

    1977 - 1986 DARGAUD EDITEUR était le 1er éditeur européen de BD et possédait également un pôle de presse magazine spécialisée.
    J'y ai occupé successivement les fonctions de Directeur de Promotion, Directeur des Régies et de Directeur des Exploitations Presse et Editions

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