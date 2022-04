Alain CHAMPIER

J’ai une expérience de plus de 36 ans au sein du groupe Alstom dont 15 dans le domaine de la Qualité et de l’Amélioration continue. En tant que Directeur Qualité j’ai notamment défini et déployé une organisation Qualité standard commune à toutes les entités de l’Activité Hydraulique du groupe (13 unités, 7000 personnes). Dans le domaine de l’amélioration continue j’ai également piloté des initiatives globales comme par exemple la prévention des dérives de marges sur affaires (5M€/an de dérives éliminés). En tant que Master Black-Belt, j’ai participé à la création des supports de formation du groupe Alstom à la méthode Six Sigma. J’ai formé et coaché 55 Black-Belts & 60 employés identifiés “Haut Potentiel”.



Mes compétences :

Process Engineering

Management de la qualité

Black Belt Lean 6 sigma

Conduite du changement

Amélioration continue