Alain CHAMPIER

En tant qu’Ingénieur commercial depuis une dizaine d’années chez un distributeur et intégrateur, je suis amené à développer et à gérer un certain nombre de prospects et de clients grands comptes en proposant des solutions complexes à différents décideurs.

En collaboration avec des équipes avant vente, j’aime gérer une équipe de projet dans le domaine des infrastructures informatiques.

Je suis amené aussi à conduire des projets de déploiement et d'installation de solutions technologiques.



Mes compétences :

Commercial

Commercial grands comptes

Grands comptes

Informatique

Ingénieur Commercial

Télécoms