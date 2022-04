Alain CHANTRAINE

Consultant indépendant depuis début 2001, je possède une solide expérience en systèmes d'information autour des ERP et, plus spécialement, sur des entreprises de production.



Après avoir passé 12 ans chez un éditeur de GPAO, je dispose de fortes compétences en terme de déploiement de solutions de type supply chain. Cette double expérience (éditeur - intégrateur / maitrise d' œuvre) rend les missions d'audit, de consulting , de maitrise d' œuvre et/ou d'ouvrage d'autant plus pertinentes et percutantes.



Disponible pour étudier toute collaboration, sous différentes formes contractuelles.



Principales expériences :

. Assistance à Maîtrise d’ouvrage en Système d’Information

. Rédaction de cahiers des charges, recherche et présentation de solutions

. Analyses comparatives, assistance au choix

. Définition et suivi des planning de déploiement, des ressources et compétences

. Interface avec les prestataires, gestion des conflits, plans d’actions

. Bilan de projets, suivi des coûts et délais, prévention des risques et dérives

. Maîtrise d’œuvre en Système d’Information

. Audit des flux, définition du besoin, analyses fonctionnelles, réponses techniques, modélisation des processus

. Préparation des jeux tests, des données, des plans de bascule

. Mise en œuvre opérationnelle, contrôles et indicateurs de performance

. Formation équipes projet et utilisateurs finaux, audit d’utilisation

. Prestations techniques, paramétrages, migrations, passerelles

. Élaboration de documents techniques, supports de formation, procédures d’utilisation, modes opératoires