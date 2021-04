Brigitte DELOMME VALOIS (VALOIS)

Attachée commerciale au sein de DEXTRAL, société de conseil en management de 15 salariés qui s'adresse aux PME, indépendantes ou filiales de groupe.



Depuis lorigine, notre dénomination sociale DEXTRAL - de dextralité, dextre ; le côté droit - exprime une constante volonté dépauler les dirigeants et responsables en PME, dêtre à leur côté, dobtenir puis de conserver leur confiance ; ce qui ne se décrète pas



Notre ambition, concevoir des prestations qui contribuent à améliorer la qualité et la compétitivité de ces entreprises. Un positionnement qui influence et détermine l'offre, le profil des consultants, l'organisation mise en œuvre. Nos interventions :



L'élaboration et lintégration de systèmes de management :



- management de la qualité (certifications ISO 9001, EN 9100, )

- management de lenvironnement (ISO 14001)

- management de la santé & de la sécurité au travail (MASE, ISO 45001)

Les ressources humaines et l'amélioration des compétences managériales



Réduire les coûts et améliorer la productivité avec le LEAN MANAGEMENT et ses outils méthodologiques (5S, VSM, ) ; tant dans lindustrie que dans les services.





