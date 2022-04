Alain CHAPON

J'ai ete l'organisateur de la conférence de clôture du programme européen Co-Extra portant sur la co-existence entre les cultures OGM/non-OGM et la traçabilité OGM/non OGM dans les filières alimentaires à destination humaines et animales.

Je recherche des fonds et des sponsors pour cette conférence et je gère les inscriptions à la conférence (300 participants de 25 pays). J'ai une très forte expérience du travail de laboratoire et une expérience significative en recherche clinique.



Je recherche a nouveau un emploi, en priorité dans le domaine de la qualité auquel je me forme actuellement mais le travail de laboratoire, la recherche clinique et l'organisation d'événements sont aussi dans mes cordes.



N'hésitez pas à me contacter, je suis très rapidement adaptable et mobile et ouvert d'esprit



Mes compétences :

Biologie

Biologie végétale

Gestion de projets

Organisation

Organisation d'évènements

Pathologie

Pathologie végétale

Qualité

Recherche

Recherche clinique