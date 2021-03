Pierre DELAGNES

1978 79:aprentissage du métier de tailleur de pierre.

1980 2007:nombreuses expériences dans la rénovation des batiments anciens,limousinerie,chaux et chanvre,taille de pierre"a l'ancienne"(sans marteau piqueur)

1996 2003:sculpteur constructeur de décors.

fausse pierre

mise au point d'un mélange cimentier imitant parfaitement le granit.

décors d'époque

minéral végétal

modelage,moulage,patine.

2005 réalisation du décor de "dolmen"

puis voyage en asie jusqu'en septembre 2007

2008 et 2009:travail a développer l'utilisation du granit reconstitué et la pratique des techniques anciennes de construction.travail de communication et préparation a la création d'une société.



nouvelle adresse email pierredelpierredelagnespierredel@outlook.com



Mes compétences :

Culture

Asie

Sculpture

Rénovation

Voyage